Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipten dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Galatasaray'ın eski yıldızları, mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibe başarı dileklerinde bulundu. İşte o paylaşım...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve taraftarın sevgilisi olan futbolculardan Cassio Lincoln, Semih Kaya, Johan Elmander, Felipe Melo, Wesley Sneijder ile Nantes'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed, dev maç öncesi Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan video, çok sayıda etkileşim aldı.