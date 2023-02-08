Hürriyet'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de yer alan yabancı futbolculara seslendi.



"SEMBOLİK AMA ÇOK ANLAMLI OLUR"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Biz TFF olarak 20 milyon TL bağışladık. Bu bağışın ön plana çıkarılması için söylemiyorum bunları. TFF olarak biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye futbol adına katkı sağlayan, öncelikle yabancı oyuncularımıza seslenmek istiyorum. Bugünlerde onların da bu seferberliğe katılmasını arzu ediyorum. Hak ettikleri paraları alıyorlar elbette. Aylık 10 bin, 20 bin Euro gibi... Onları da TFF'nin öncülük ettiği bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Acımıza ortak olduklarını biliyorum. Onlar için bu katkı sembolik olur belki ama anlamı çok büyük olur." şeklinde konuştu.