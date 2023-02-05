Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Alanyaspor, 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR - ALANYASPOR 11'LER:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Ba, Emir, Muammer, Rroca, Ethemi, Lokilo
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Balkovec, Yusuf, Doumbia, Lusamba, Ferhat, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
İSTANBULSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Alanyaspor maçı 5 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.