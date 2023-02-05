Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında İstanbulspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Alanyaspor, 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - ALANYASPOR 11'LER:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Ba, Emir, Muammer, Rroca, Ethemi, Lokilo

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Balkovec, Yusuf, Doumbia, Lusamba, Ferhat, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

İSTANBULSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Alanyaspor maçı 5 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.