Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Fernando, Adriano, Güray, Fredy, Ndao, Larsson, Ömer, Doğukan, Veysel.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic, Kitsiou.
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.