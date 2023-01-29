Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Konyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Konyaspor maçının haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Zeymer, Konrad, Endri, Mame.
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Konyaspor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.