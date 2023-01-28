Son dakika haberi: Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda flaş bir gelişme yaşandı... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu istifa etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik ve Kurul üyelerinin istifasını kabul etti.

MHK Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, sıcak bir gelişme yaşandı. Başkan Sabri Çelik ve yönetim kurulu, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini sundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik ve Kurul üyelerinin istifasını kabul etti.

SON 10 YILDA 8 KEZ...

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)

"TFF LALE ORTA'YI DÜŞÜNÜYOR!"

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'ın verdiği bilgiye göre TFF, MHK başkanlığı için Lale Orta'yı düşünüyor. TFF ve Kulüpler Birliği'nin pazartesi günü toplantı konuyla ilgili toplantı yapacağı ve nihai kararın bu toplantıdan çıkacağı belirtildi.