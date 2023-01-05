Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Başakşehir maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.