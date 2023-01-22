Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Trabzon'da oynanan mücadelede Fırtına rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Mücadelede Trabzonspor adına gol perdesini 33. dakikada Yusuf Yazıcı açtı. Ardından ev sahibi ekipte Bartra 48. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Dakikalar 51'i gösterdiğinde bu sefer Trabzonspor adına sahneye Bakasetas çıktı.
64. dakikada ise Trezeguet Fırtına'nın 4. golünü kaydetti.
Bu sonuçla beraber Trabzonspor, 35 puanla 5. sırada yer aldı.
İstanbulspor ise 15 puanla 18. sırada bulunuyor.
Fırtına haftaya Hatayspor deplasmanına çıkacak.
İstanbulspor ise Kayserispor'u konuk edecek.