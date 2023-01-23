Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Konrad, Bruno, Endri, Soner, Zymer, Mame Diouf.
Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga, Pedrinho, Zahid, Tasos, Emre Kılınç, Ali Sowe.
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.