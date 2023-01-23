Konyaspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Ankaragücü canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Ev sahibi ekip 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken; konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Konyaspor-Ankaragücü maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 20:30