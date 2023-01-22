Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Gaziantep FK evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Gaziantep Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı saat 13:30'da başladı ve müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.









GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER



1️⃣1️⃣ Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare



1️⃣1️⃣ Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, İbrahim Pehlivan, Jevtovic, Merkel, Maxim, Mustafa, Figeuiredo, ,Markovic