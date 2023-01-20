Süper Lig'de ara transfer dönemine girilirken sözleşmesinin bitimine kısa zaman kalan futbolcular dikkat çekiyor.
TRANSFER HABERLERİ - Bu yaz serbest kalıyorlar! Süper Lig'in yıldızları...
Süper Lig'de ara transfer dönemine girilirken sözleşmesinin bitimine kısa zaman kalan futbolcular dikkat çekiyor. Başta ligin devi ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan olmak üzere Süper Lig'de birçok önemli futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. İşte o isimler...
Başta ligin devi ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan olmak üzere Süper Lig'de birçok önemli futbolcu sezon sonunda serbest kalacak.
İşte o futbolcular...