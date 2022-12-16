Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi ve Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri Paneli'ne katıldı. Törene ayrıca; Busenaz Sürmeneli, Eray Şamdan, Mete Gazoz, Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin gibi önemli isimler katıldı. İşte törende yapılan konuşmalar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi ve Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri Paneli'ne katıldı. Bakan Kasapoğlu, panelde moderatörlüğü üstlenirken, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'in çalıştırıcısı Emre Belözoğlu ve Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'e sorular sordu.

Takvim'in haberine göre; Kasapoğlu açılışta; "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi, gençliğin ve sporun dolu dolu konuşulduğu bir program. Birbirinden kıymetli üç isim yanımızda. Kendilerinin tecrübelerinden faydalanacağız" dedi. Kasapoğlu'nun, "Altyapıyı daha verimli kullanmak için ne tür adımlar atmamız lazım?" sorusunu yanıtlayan Nuri Şahin, "Tesis konusu çok önemli. Türkiye tesis olarak diğer ülkelerin çok önünde. Antalyaspor'un tesisi kadar güzelini görmedim" dedi. Araya giren Bakan Kasapoğlu, "İşte bu spor devrimi" yanıtını verdi. Emre Belözoğlu, "Tesisler güzel, içini doldurmak gerek" derken, Okan Buruk, "Gençleri hem fiziksel hem zihinsel olarak dünyaya hazırlamalıyız" dedi.

"İLK YUMRUĞU İNSANLARIN ÖN YARGILARINA ATTIM"

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'ne katılan yıldızlardandı. Spor hayatına futbolla başlayan, ardından eniştesinin desteğiyle boksa yönelen Sürmeneli, "İnsanlar dışarıdan bakınca boksu erkek sporu olarak görüyor. Ben bunu insanlara anlatarak değil de göstererek öğretmeyi tercih ettim. İlk yumruğu ön yargılara attım ve onların görmelerini sağladım. Mesela Trabzon'da eskiden boks mu yapıyorsun, erkek sporu diyorlardı. Şimdi beni görünce mutlu oluyorlar. Örneğin geçenlerde bir tane dolmuşçu beni göstererek, 'Seninle gurur duyuyorum, ben de kızımı boksör yapacağım' dedi. Gururlandım" diye konuştu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anlatan olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli kareteci Eray Şamdan, "Karatenin en yüksek derecesini Türkiye'ye getirdim. Bu benim için çok gurur verici. Küçüklüğümden beri en çok bunun için çalıştım ve nasip oldu. Gençler televizyonda bizi gördükçe yaptığımız sporlara ilgi artıyor. Yatırımların ve medyanın amatör sporlara desteğinin artması gerekiyor." dedi.

"MUTLU OLDUĞUNUZ İŞİ YAPIN"

Milli okçu Mete Gazoz, "Olimpiyat şampiyonu olmak çok zor ama olduktan sonraki süreç daha zor. Antrenmanların daha sıkı olması gerekiyor" dedi. Gazoz, "Gençlere söyleyebileceğim en önemli şey sevdikleri ve yaparken mutlu oldukları bir spor ya da iş bulmaları" şeklinde konuştu.

"FUTBOLU GENÇ NÜFUSA SEVDİRELİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, panelde önemli açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileri dönük adımlar atmamız gerekiyor. Çok fazla şeyi değiştirebiliriz. Günlük başarının yanı sıra uzun vadeli planlarla da bunu yapabiliriz. Bir futbol ülkesiyiz, genç bir ülkeyiz. Takımımıza kaliteli oyuncular geliyor ve ülkedeki futbol sevgisini görüp 'Nasıl daha ileriye gidemiyorsunuz?' diye soruyorlar. Türk gençliğine futbolu, sporu sevdirebilmeliyiz. Bunu yaptığımızda zaten başarılı oluyoruz. Futbolu genç nüfusa sevdirmemiz lazım" dedi

"DEVLETİMİZ BİZE DESTEKÇİ"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Devletimizin; Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz bakanımızın önderliğinde spora ve sporcuya verdiği destek ortada. Ben futbolun her pozisyonunda bulundum. Gençliğe yansıması konuşulduğunda aklıma şu geliyor: İnsanımızın başaramayacağı şey yok. Okullarda gençlerimizi kendi alanlarında teşvik etmeliyiz" diye konuştu.

"EĞİTİMİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Antalya'nın hocası Nuri Şahin, şöyle konuştu: Tesisleri, spor sahalarını yapıp öylece bırakırsan bunun bir anlamı olmaz. Bu tesislerde gençlere sporu, sosyal hayatı, yabancı dilleri öğretmeliyiz. Tesisleşme anlamında çok iyiyiz ama eğitim konusunda yol almamız lazım.