Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ümraniyespor - İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ümraniyespor - İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı 15 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.









ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Atasayar, Kartal, Serkan, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Umut.

İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet, Tuncer, Melih, Emir Kaan, Eduart, Jetmir, Ethemi, Eze.