Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KASIMPAŞA KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken.
F. Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.
KASIMPAŞA FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.