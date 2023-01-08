Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. İki takım da sahadan 3 puanl ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR 11'LER:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Karta, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut

GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Ümraniyespor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS Max 1'den canlı yayınlanıyor.