Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. 18. haftada Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Oğulcan, Michalak, Endri Çekici, Hadziahmetovic, Amilton, Diouf