Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlandı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sona ererken, 18. haftada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Kritik mücadele öncesi zirve yarışı nefes keserken; şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler böylece 35 puana yükseldi.