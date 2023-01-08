Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...



ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR 11'LER:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Kayserispor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.