Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR 11'LER:
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe
Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan
ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Kayserispor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.