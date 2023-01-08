Ankaragücü Kayserispor 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk etti. Başkent ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 08.01.2023- 17:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 18:00
Başkent ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti.
Ankaragücü'nün gollerini Ali Sowe ve Emre Kılınç kaydetti.
Konuk takımın tek golü Cardoso'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 19 yaptı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Ankaragücü ise Adana Demirspor'a konuk olacak.