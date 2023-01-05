Hakemlere verilen cezalarla ilgili yorum yapmam. Çünkü benim işim değil. Bu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren bir durum. (Bunun üzerine iki hakemin FIFA kokartlı olduğunu yeniden hatırlattım. Aldığım yanıt şu oldu) Bu da FIFA'yı ilgilendiren bir durum. Biz kuralları belirleriz, uygulamayı ülkelerin futbol federasyonları yapar. Gerisine müdahale etmeyiz.)