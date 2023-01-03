Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, DG Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), DG Sivasspor - Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca DG Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş karşılaşmalarının hakemlerinin ise uzun süre görev alamayacağı belirtildi.
MHK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri ve DG Sivaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.
DG Sivasspor - Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir.
DG Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, DG Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.