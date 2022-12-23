Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahsında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor

Uysal; Balci, Sari, Kudryashov, Vural; Fernando, Akyol, Nakajima, Luiz Adriano, Larsson; Wright

Ankaragücü

Gungordu; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Gureler; Antalyalı, Ciğerci, Pedrinho; Kilinc, Sowe, Beridze