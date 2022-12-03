Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlandırması, maçları yabancı hakemlerin yönetmesi ve VAR'a yabancı hakem getirilmesi konusundaki tavırları belli oldu.
TFF yabancı sınırı kararını verdi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Türkiye Futbol Federasyonu, birkaç yıldır yabancı sayısı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu. TFF ayrıca, yabancı hakem ve VAR'a hakem getirme konusundaki konularını da ele aldı. İşte son gelişmeler...
Akşam'ın haberine göre, TFF en çok tartışılan 3 konu dahilinde şu kararları aldı;
İşte sürece dair ayrıntılar...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu kuralın değiştirilmemesini net şekilde istiyor. Dünya Kupası arasında Türkiye'de yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı.