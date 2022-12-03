Lisan sıkıntısı olan Türk hakemlerin yabancı VAR ile iletişimi nasıl yapacağı konusunda çalışmalar sürüyor. Bazı orta hakemlerin VAR olarak görev yapması da gündemde. Bilindiği gibi Abdulkadir Bitigen, UEFA tarafından VAR hakemi olarak görevlendiriyor. Bitigen'in VAR olarak görev yapması bekleniyor.