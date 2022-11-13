Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Karagümrük-Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 14:30'da başlayan Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Lawrence, Jimmy Durmaz, Kouassi, Colley, Borini

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Arda, Tosca, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo