Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Saat 14:30'da başlayan Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Lawrence, Jimmy Durmaz, Kouassi, Colley, Borini
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Arda, Tosca, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo