Sivasspor - Ümraniyespor CANLI İZLE (Sivasspor - Ümraniyespor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleden iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2022- 15:50