Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sivasspor ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LER:
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Goutas, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Dia Saba, N'jie, Max Gradel, Mustapha Yatabare
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur, Glumac, Allyson, Popov, Sackey, Serkan, Avounou, Del Valle, Geraldo, Umut Nayir
SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Ümraniyespor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.