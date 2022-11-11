TFF'den kulüplere flaş yasak!

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yedek kulübelerindeki televizyonlara ve maçların 1. ve 2. devrelerinin başlama saatlerine ilişkin uyarı geldi.

Akşam gazetesinde yer alan haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan takımlara bir yazı gönderdiği ve yedek kulübelerinde yer alan televizyonların, mobil cihazlar olmadığı için kullanımının yasak olduğu belirtildi.

KURALDA NE YAZIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan "Oyun Kuralları" kitapçığında konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor, "Oyuncuların (yedek oyuncular, değiştirilmiş oyuncular ve ihraç edilmiş oyuncular dahil) herhangi bir elektronik veya iletişim ekipmanı giymesine ve kullanmasına izin verilmez (EPTS kullanımına izin verilen yerler hariç). Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel/antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar (örneğin mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon/akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop) kullanılabilir. İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik veya iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir."

Öte yandan karşılaşmaların devre aralarının 15 dakikayı geçmesi nedeniyle de uyarıda bulunulduğu kaydedildi. Haberde, konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun da uyarıldığı aktarıldı.