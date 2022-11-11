Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Alanyaspor ile Adana Demirspor, zorlu karşılaşmada 3 puan çıkarmanın peşinde. Alanyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Fatih, Pereira, Balkovec, Oğuz, Yusuf, Hassan, Doumbia
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Gulbrandsen, Belhanda, Emre