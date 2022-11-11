Ankaragücü Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Ankaragücü-Trabzonspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ev sahibi ekip 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 6 maçtır bileği bükülmeyen Fırtına ise bu seriyi devam ettirip Dünya Kupası arasına iyi girmek istiyor. Ankaragücü-Trabzonspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 20:30