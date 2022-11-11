Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.
Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!
Trezeguet ve Anastasios Bakasetas bugün kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.
ANKARAGÜCÜ, 12,5 YILDIR RAKİBİNİ YENEMİYOR
MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışıyor.
Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.