Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta anılıyor. Kulüplerden de bugüne özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları geldi. İşte o gönderiler...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta anılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve TFF'den de Atatürk paylaşımları peş peşe geldi. İşte o gönderiler...