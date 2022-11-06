Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 14:30'da başlayan Gaziantep FK- Kayserispor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Mensah, Cardoso, Gökhan, Gavranovic.