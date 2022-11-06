Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Saat 14:30'da başlayan Gaziantep FK- Kayserispor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Mensah, Cardoso, Gökhan, Gavranovic.