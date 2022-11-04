Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta, Tirpan, Celina, Aytaç, Fall, Ahmet, Ali.
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe.