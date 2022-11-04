Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Oğuz, Fer, Efecan, Eduardo, Ahmed Hassan, Doumbia.