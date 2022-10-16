Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Başakşehir ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir – İstanbulspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 17:00'de başlayan Başakşehir – İstanbulspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Bertrand Traore

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim