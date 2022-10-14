Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu Antalya derbisinde iki takım 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu Antalya derbisinde iki takım 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR 11'LER:

Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Fatih, Yusuf, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Hassan.

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Cemali, Fredy, Ufuk, Gökdeniz, Adriano, Ghacha, Wright.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR'DA EKSİK ÇOK

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ndao, kaleci Boffin, kart cezalıları Güray Vural, Shoya Nakajima ve Soner Aydoğdu zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU!

Alanyaspor - Antalyaspor arasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal ve Ata Yıldırım hakem üçlüsü yönetiyor.