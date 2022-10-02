Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE HABERLERİ | Dolmabahçe'de derbi ateşi! İşte dev maçta ilk 11'ler
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev derbi Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. İşte zorlu derbi öncesi teknik direktörler Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un sahaya çıkmayı planladıkları 11'ler... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.