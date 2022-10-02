Fotomaç'ın derlediği habere göre son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak; hem moral bulmak hem de puan farkını açarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.