Ümraniyespor ve Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Maçın golleri Ümraniyespor adına 48' Umut Nayir, 59' Glumac'tan geldi. Kayserispor'un golleriyse 25' Cardoso, 64' Mensah'tan (P) geldi.
Ayrıca Ümraniyespor'da son dakikada Tomislav Glumac kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Kayserispor, 13 puanla 8. sıradaki yerini korurken Ümraniyespor, 3 puanla 19. sırada yer aldı.
Önümüzdeki hafta Ümraniyespor, evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Kayserispor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.