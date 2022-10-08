Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında İstanbulspor ile Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Ankaragücüb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Ankaragücü maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor

Jensen; Erdogan, Mehremic, Yesil; Berber, Rroca, Sarikaya, Aksu; Topalli, Gultekin; Yilmaz

Ankaragücü

Akkan; Ceylan, Radakovic, Mujakic, Gureler; Kilinc, Antalyali, Cigerci, Pedrinho, Beridze; Sowe