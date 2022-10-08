İstanbulspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Ankaragücü canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor. Başkent temsilcisi ise çıkış yakalama peşinde... İstanbulspor-Ankaragücü maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022- 16:10