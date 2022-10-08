Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
İSTANBULSPOR ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Mehremic, Muammer, Ethemi, Topalli, Rroca, İbrahim.
MKE Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.
İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 14.30'da başladı. Mücadele beIN Sporst 1'den canlı yayınlanıyor.