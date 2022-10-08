Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım maça, Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Mehremic, Muammer, Ethemi, Topalli, Rroca ve İbrahim 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise, Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre, Beridze ve Sowe 11'iyle sahada yer aldı.
Mücadelede kazanan takım 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'nün galibiyet sayıları 16. dakikada Emre Kılınç ve 90+2'de Ali Sowe'den geldi. İstanbulspor'un golünü 55. dakikada Valon Ethemi kaydetti.
Ankaragücü bu galibiyetle birlikte İstanbulspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmiş oldu.