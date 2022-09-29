İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında deplasman seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.