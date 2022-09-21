Süper Lig'de 7. haftaya damga vurdular! Koşu mesafesi...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de 7. haftada oynanan karşılaşmalar nefesleri kesti. En çok mesafe kat eden oyuncular belli oldu. İşte o futbolcular ve detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022- 11:28