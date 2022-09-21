Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ligde 7. haftada en çok mesafe kat eden oyuncular belli oldu.
Süper Lig'de 7. haftaya damga vurdular! Koşu mesafesi...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de 7. haftada oynanan karşılaşmalar nefesleri kesti. En çok mesafe kat eden oyuncular belli oldu. İşte o futbolcular ve detaylar...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ligde 7. haftada en çok mesafe kat eden oyuncular belli oldu.
İlk 10 içinde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sadece 1 ismin olması dikkati çekti.
TORREIRA VE GEDSON İLK 10'DA
Karagümrük forması giyen Borini, 12 bin 749 metre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı.