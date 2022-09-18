Başakşehir - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Başakşehir - Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 17:20