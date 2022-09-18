Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Deniz, Mounir, Keny
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Caner, Ozdoev, Shukurov, Jimmy, Kouassi, Borini, Diagne
BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.