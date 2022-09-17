Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA 11'LER:
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Isaak Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Umut.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Mickael Tirpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.
ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Kasımpaşa maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.