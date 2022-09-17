Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. İki ekibin oynayacağı maç öncesi Kartal'ın 11'i belli oldu.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topallı, İbrahim Yılmaz, Emir
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Weghorst, Muleka