Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 83'üncü dakikada Bahoken atarken, Ümraniyespor'un tek golünü ise 90+8'de Mrsic kaydetti. Kasımpaşa aldığı galibiyetle 9 puanla 10'uncu sıraya yükselirken, Ümraniyespor ise 2 puanla 17'nci sırada kaldı.

12'nci dakikada Kasımpaşa'nın geliştirdiği atakta Celina sol kenardan topla hareket ederek ceza sahası dışından vuruşunu yaptı fakat bu oyuncunun vuruşunu kaleci Orkun Özdemir çıkarmayı başardı.

34'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Orkun Özdemir'in müdahalesi ile yerde kalan Fall, hakem Suat Arslanboğa'nın da kararı ile penaltı noktasını gösterdi.

36'ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada Ümraniyespor'un atağında Geraldo ceza sahası içerisinde hareketlenen Umut Nayir'e pasını attı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

54'üncü dakikada Ümraniyespor'da kullanılan köşe vuruşunda, Kasımpaşa savunmasında Sadık Çiftpınar topu çevirmeyi başardı. Top tekrar Ümraniyespor'lu oyuncularda kaldı. Serkan Göksu topu kontrol ettikten sonra ortasını açtı. Glumac'ın kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran çelmeyi başardı.

78'inci dakikada Ümraniyespor'un geliştirdiği atakta Geraldo'nun sağ kenardan ortasına Del Valle kafayla vurdu fakat top yandan auta gitti.

84'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı top ile hareketlenen Tırpan, ceza sahasına koşu yapan Bahoken'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

90+9'uncu dakikada Ümraniyespor farkı 1'e indirdi. Sol kenardan kullanılan köşe vuruşunda, Mrsic'in dokunduğu top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR:

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir- Lenjani (Dk. 64 Onur Ayık), Glumac, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 82 Bettaieb), Kartal Yılmaz, Georghe (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Avounou (Dk. 64 Del Valle), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Geraldo, Umut Nayir

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Tirpan, Hajradinovic (Dk. 90 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 90 Ryan Donk), Fall (Dk. 75 Aytaç Kara), Celina (Dk. 82 Ahmet Engin), Bahoken

GOLLER: Dk. 90+9 Mrsic (Ümraniyespor) - Dk. 36 (P) Hadergjonaj, Dk. 84 Bahoken (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Recep Uçar (Teknik direktör) (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Fall, Tirpan, Hadergjonaj, Ouannes, (Kasımpaşa) - Geraldo, Kartal Yılmaz, Sackey, Glumac (Ümraniyespor)