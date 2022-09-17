Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Soner, Fredy, Ndao, Wright, Ghacha, Luiz Adriano.
A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Onyekuru, Yusuf, Belhanda, Emre Akbaba.
ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.