Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan İstanbulspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ!
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topallı, İbrahim Yılmaz, Emir
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Weghorst, Muleka