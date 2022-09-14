Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve hakemler şöyle;



16 EYLÜL CUMA



20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN



20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ



17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA



20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK



20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR



17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK



17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN



20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA



20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK