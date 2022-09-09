Süper Lig yine nefes nefese bir transfer dönemini geride bıraktı. Geleniyle, gideniyle, son dakika hamleleriyle uzun süre konuşulacak bir transfer periyodu yaşandı.
Transfer harcamasında Süper Lig 9. sırada!
Spor Toto Süper Lig'de transferde oldukça hareketli zamanlar geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yapmış olduğu takviyelerle dikkat çekti. Süper Lig'de yapılan transferlerin ardından Türkiye, 116 milyon Euro'luk harcama ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu.
Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İstanbul'un 3 büyük kulübü transferde son derece agresif bir tutum sergiledi.
İNGİLİZ KULÜPLERİ RAKİPLERİNİ SOLLADI
Avrupa'nın çok büyük bir kısmında yaz dönemi transfer penceresi kapanırken, zirvede her zaman olduğu gibi Premier Lig yer aldı. İngiliz kulüpleri 2 milyar 250 milyon Euro'luk transfer harcaması ile tüm rakiplerini sollamayı başardı.