Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Adekugbe, Recep Burak, Falette, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba, El Kaabi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Tayyip, Samet, Kevin, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga, Yusuf Sarı
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:15'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.