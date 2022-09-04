Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Adekugbe, Recep Burak, Falette, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Tayyip, Samet, Kevin, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga, Yusuf Sarı

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.